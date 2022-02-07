"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст

"Не раскрыта, разумеется", – написала она.

"Вы прекрасны, но фото немного неприличные", – прокомментировала подписчица marina_slobodina1312.

"Картина Репина "Вымя", – заявила _leskova_anna.

Контекст:

В январе Водонаева показала другие фото видео в том же образе.

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.