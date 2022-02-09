"Ягодичный мостик". Внучка Шукшиной показала накачанное тело в роликах из спортзала

Шукшина предстала в облегающих шортах и топе и показала, как качает руки.

"Пуловер это называется", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от anna_shukshina (@anna__shukshina)

Также Шукшина показала упражнения для ягодиц.

"Ягодичный мостик и выпады", – написала она.

Блогер, присев, подняла штангу бедрами, а также сделала выпады, разместив ее на плечах. Для этого ролика она надела топ и лосины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от anna_shukshina (@anna__shukshina)