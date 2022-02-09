"Как шикарно прикрыт сосок", "Не отвести глаз". Экс-участница "ВИА Гры" Котова спустила платье с груди

Котова: Как всегда, благодарю команду за классный результат и за то, что чувствует мое настроение в любом образе! Фото: kottova / Instagram

"Как всегда, благодарю команду за классный результат и за то, что чувствует мое настроение в любом образе!" – написала она.

Котова позировала в ярко-розовом облегающем платье с высоким разрезом. Она спустила верх лифа с одной груди, продемонстрировав бюстгальтер с пайетками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

"Вау, от тебя не отвести глаз", – заявила подписчица yana_26.02.

"Как шикарно прикрыт сосок", – подчеркнул viktorstepanov90.

"Горячая малышка", – написал andrukhakitaev01984.