"Какая сладкая". Тина Кароль показала, как выглядит в миниатюрной пижаме

"Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваша Ти", – написала она.

На последнем снимке певица запечатлена в черной миниатюрной пижаме. Она сделала селфи, стоя перед зеркалом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Какая сладкая", – прокомментировала подписчица sinyagovskayatina.

"Приятно, что ты решила открыть еще одну сторону своей жизни. Лайф-посты – огонь. Мы скучали!" – заявила anna_whestler.