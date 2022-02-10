Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2022
 
Новости

"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи

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Кардашян: За последние два года я решила, что буду делать счастливой себя
Кардашян: За последние два года я решила, что буду делать счастливой себя
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 9 февраля в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных для журнала Vogue.

Модель предстала на обложке издания в металлическом корсете. А также снялась в оранжевом платье с вырезами на талии и узким лифом, белом платье с высоким разрезом. На одном из снимков она запечатлена в белом боди, демонстрируя вблизи свои ягодицы. Еще на одном – в мокром облегающем белом платье из тонкой ткани. Кардашян не стала надевать под него белье.

В конце подборки она разместила снимки своих детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

"Это огонь" – прокомментировал снимки подписчик harryhudson.

"Очень долго я поступала так, чтобы делать других людей счастливыми. Думаю, за последние два года я решила, что буду делать счастливой себя. И мне от этого очень хорошо. И даже если из-за этого произошли изменения, которые привели к разводу [с американским рэпером Канье Уэстом], я считаю, важно быть честной с собой, когда речь идет о том, что делает тебя счастливой. Я выбрала себя. Думаю, это правильно", – сказала Кардашян в интервью Vogue.

Модель отметила, что с возрастом она стала по-другому относиться к себе.

"Мои "40+" – о том, чтобы быть командой "я". Я буду хорошо есть. Заниматься спортом. Буду больше веселиться, проводить больше времени с детьми и людьми, которые делают меня счастливой. Откладывать свой телефон. Буду отписываться, если не желаю чего-то видеть в Instagram", – отметила она.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: Канье Уэст, платье, Ким Кардашян, Vogue, модель, интервью, рэпер, развод, реалити-шоу, белье, ягодицы, корсет
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