"Немного развратное фото, но мне уже можно". Димопулос снялась в прозрачном боди с расставленными ногами

Снимок она опубликовала по просьбе подписчиков.

"Санта, можно опубликовать фото, которое не видел Instagram?" – спросили они.

Димопулос исполнила просьбу. На опубликованном фото она запечатлена сидящей на корточках с разведенными ногами.

"Немного развратное, но мне уже можно", – подписала она снимок.

Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).