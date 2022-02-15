"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку

36-летняя Астафьева призналась, что спортом занимается с 30 лет Фото: da_astafieva / Instagram

По словам 36-летней артистки, она начала заниматься спортом после 30 лет и сейчас не представляет без него своей жизни.

"Мне явно не хватало побед над своим эго, ленью и постоянным плохим настроением. Я избавилась от сомнений и неуверенности, обрела единомышленников и, главное, силу! И перестаньте заводить пустые, глупые разговоры по поводу моей внешности", – написала она.

"Какая молодец. Господи, почему так сложно быть красивой", – отреагировали подписчики.

"Залипательно", – прокомментировали ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)