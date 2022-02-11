"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото

Певица заявила, что разыграет среди подписчиков купальники и маску для ягодиц.

На фото она засветила соски под облегающей тканью купальников, а также показала бедра и ягодицы. Позируя для первого снимка, Астафьева оттянула вниз плавки.

"Астафьева – секс, самый искушенный. Аксиома", – заявил подписчик _d03a_nark03a.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.