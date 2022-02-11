"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами

Певица снялась на полу, поставив ведро с поп-корном между разведенных ног.

Она анонсировала выход тизера своего клипа на большие экраны в сети кинотеатров Multiplex.

"Приходите целоваться, наполняться любовью и смотреть тизер клипа "Разноцветная" на большом экране", – написала она.

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"Здесь не Надя, тут Надежда Дорофеева", – заявила подписчица elizavetka_vitalievna_

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Ярослава Магучих – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.