"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами

Певица снялась на полу, поставив ведро с поп-корном между разведенных ног.
Она анонсировала выход тизера своего клипа на большие экраны в сети кинотеатров Multiplex.
"Приходите целоваться, наполняться любовью и смотреть тизер клипа "Разноцветная" на большом экране", – написала она.
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"Здесь не Надя, тут Надежда Дорофеева", – заявила подписчица elizavetka_vitalievna_
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Ярослава Магучих – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.