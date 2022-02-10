"Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах

"Сказочные фоточки от сладкой красоточки", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Круто! Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка", – отметила подписчица sveta_777777.

"Вызывайте пожарных! Ну нельзя же быть настолько прекрасной", – заявила ma.thbest.