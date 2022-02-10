"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой

Песик: В ближайшее время многих жду в гости, чтобы посидеть на кухне за чашечкой кофе и полялякать Фото: tanet_vip / Instagram

"Именно здесь я буду благодарить всех, кто приобщился к тому, чтобы мой дом стал уютным. В ближайшее время многих жду в гости, чтобы посидеть на кухне за чашечкой кофе и полялякать", – написала она.

Песик в ролике подставила перед камерой черный высокий стул и, смеясь, прыгнула на него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

"Танюсик, ты женщина-огонь. Молодчинка", – прокомментировал подписчик lilchusko.

"Эта детская искренность и девичье очарование просто заставляют это подчеркнуть в комментариях", – написал svk_avto_serhii.