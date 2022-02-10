"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь

Актриса подняла грудь вверх и показала язык.

"Служанка Дракулы", – охарактеризовала она свой образ.

"Горячая штучка", – прокомментировала подписчица badgirlmst.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

Фокс в отношениях с рэпером Machine Gun Kelly. 12 января она объявила о помолвке с ним. В 2020 году Фокс развелась с американским актером Брайаном Остином Грином, отношения с которым начала еще в 2004 году. В браке с ним актриса родила троих сыновей.