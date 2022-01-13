"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом

Актриса также опубликовала видео, в котором запечатлено, как певец, встав перед ней на одно колено, делает предложение.

Фокс отметила, что вместе они уже полтора года.

"Мы не замечали боли, с которой столкнулись за такой короткий период времени. Не подозревали о работе и жертвах, которые потребуют от нас отношения. Пройдя вместе через ад, он предложил мне выйти за него замуж. Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга", – написала актриса.

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Machine Gun Kelly на своей странице в Instagram крупным планом показал кольцо, которое вручил актрисе в день помолвке.

"Это одно кольцо, но я разработал его так, чтобы было два: изумруд (ее камень рождения) и бриллиант (мой камень рождения) на двух магнитных полосах шипов, которые сближаются, как две половинки одной и той же души, формируя темное сердце, которое является нашей любовью", – написал он.

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