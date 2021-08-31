"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе

Актриса выбрала для съемки джинсовый костюм, состоящий из брюк и куртки с мраморным принтом. Артистка дополнила образ боди салатового цвета с вырезом, оголяющим грудь и живот. В руках она держит небольшую сумка такого же оттенка, как ее боди.

"Вот как я сейчас выгляжу. Давайте поговорим об этом", – написала она.

"Меган Фокс – красотка", – оценили образ актрисы поклонники.

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