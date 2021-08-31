"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе

Актриса выбрала для съемки джинсовый костюм, состоящий из брюк и куртки с мраморным принтом. Артистка дополнила образ боди салатового цвета с вырезом, оголяющим грудь и живот. В руках она держит небольшую сумка такого же оттенка, как ее боди.
"Вот как я сейчас выгляжу. Давайте поговорим об этом", – написала она.
"Меган Фокс – красотка", – оценили образ актрисы поклонники.
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Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".
Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.