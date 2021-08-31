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31 августа, 2021
 
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"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе

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Меган Фокс мать троих сыновей
Меган Фокс – мать троих сыновей
Фото: meganfox / Instagram

35-летняя американская актриса и фотомодель Меган Фокс 30 августа в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена во время прогулки по городу.

Актриса выбрала для съемки джинсовый костюм, состоящий из брюк и куртки с мраморным принтом. Артистка дополнила образ боди салатового цвета с вырезом, оголяющим грудь и живот. В руках она держит небольшую сумка такого же оттенка, как ее боди.

"Вот как я сейчас выгляжу. Давайте поговорим об этом", – написала она.

"Меган Фокс – красотка", – оценили образ актрисы поклонники.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".

Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.

Теги: Меган Фокс, актриса, модель, грудь
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