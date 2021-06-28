35-летняя Меган Фокс заявила, что является бисексуалкой больше 20 лет

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", – написала она.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.

Термин ЛГБТ используется с 1990-х годов для обозначения лесбиянок (lesbians), геев (gays), бисексуалов (bisexuals) и трансгендерных людей (transgenders). Со временем появились несколько дополнительных букв в окончании аббревиатуры, обозначающих квиров (queer), ассексуалов (asexual) и людей интерсекс.