Бойфренд Меган Фокс Machine Gun Kelly выпустил акустическую версию трека Bloody Valentine. Видео
На YouTube-канале американского исполнителя Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера) разместили клип на акустическую версию трека Bloody Valentine. В клипе на оригинальную версию трека снялась его девушка, голливудская актриса Меган Фокс. В новом ролике Бейкер находится в кадре один. Он на протяжении всего клипа играет на гитаре, сидя на мотоцикле. Композиция Bloody Valentine вошла в альбом My Downfal.
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