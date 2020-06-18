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18 июня, 2020
 
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Бойфренд Меган Фокс Machine Gun Kelly выпустил акустическую версию трека Bloody Valentine. Видео

На YouTube-канале американского исполнителя Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера) разместили клип на акустическую версию трека Bloody Valentine. В клипе на оригинальную версию трека снялась его девушка, голливудская актриса Меган Фокс. В новом ролике Бейкер находится в кадре один. Он на протяжении всего клипа играет на гитаре, сидя на мотоцикле. Композиция Bloody Valentine вошла в альбом My Downfal.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Бейкер в ролике исполняет трек под гитару
Бейкер в ролике исполняет трек под гитару
Скриншот: Machine Gun Kelly / YouTube

видео

Видео: Machine Gun Kelly / YouTube
Теги: видео, клип, Меган Фокс, ролик, гитара, Machine Gun Kelly
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