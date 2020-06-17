Fucking Beautiful. В новом ролике Kazaky снялись полуголыми. Видео
Украинская группа Kazaky на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Fucking Beautiful. Режиссер видео – Максим Богдан. В ролике участники коллектива предстали в обуви на каблуках и платформе. В отдельных моментах мужчины танцуют полуобнаженными – только в нижнем белье. Периодически в кадре появляются лица с клоунским гримом.
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