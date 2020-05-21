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21 мая, 2020
 
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Меган Фокс "поиздевалась" над Machine Gun Kelly в клипе на трек Bloody Valentine. Видео

На YouTube-канале американского исполнителя Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера) разместили клип на трек Bloody Valentine. Главную роль исполнила его девушка, голливудская актриса Меган Фокс. По сюжету ролика она обездвиживает Бейкера, связав его и заклеив ему рот розовым скотчем. Фокс занимает место фронтмена в группе и под его фонограмму исполняет на сцене трек. Композиция Bloody Valentine вошла в альбом My Downfal.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Меган Фокс в ролике Machine Gun Kelly устроила рок-концерт
Меган Фокс в ролике Machine Gun Kelly устроила рок-концерт
Скриншот: Machine Gun Kelly / YouTube

видео

Видео: Machine Gun Kelly / YouTube
Теги: видео, клип, Меган Фокс, трек, Machine Gun Kelly
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