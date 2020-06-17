Tekashi 6ix9ine и Минаж выпустили анимационный клип. Видео
Американский рэпер Tekashi 6ix9ine презентовал на своем канале в YouYube второй клип на песню Troliz. Трек был записан в дуэте с американской певицей Ники Минаж. Это третий клип Tekashi 6ix9ine после его освобождения из тюрьмы весной 2020 года. Ролик представляет собой лирик-видео (видеозарисовку). Tekashi 6ix9ine и Минаж изображены в роли анимационных героев. Они едут верхом на белом медведе. Минаж предстает в красном купальнике, Tekashi 6ix9ine – в красном реглане.
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