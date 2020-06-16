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16 июня, 2020
 
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46-летний Остин Грин после развода с Фокс встречается с 25-летней певицей Стодден – СМИ

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" 46-летний американский актер Брайан Остин Грин спустя месяц после развода с женой Меган Фокс был замечен на прогулке с 25-летней певицей и моделью Кортни Стодден.

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Около месяца назад Остин Грин и Фокс объявили о разводе
Около месяца назад Остин Грин и Фокс объявили о разводе
Фото: ЕРА

46-летний американский актер Брайан Остин Грин и 25-летняя певица Кортни Стодден были замечены во время прогулки. Совместные снимки пары обнародовало в Instagram издание TMZ.

На фото Стодден запечатлена в платье леопардового цвета, а Остин Грин одет в черную футболку и брюки серого цвета.

Издание People утверждает, что это первое появление актера на публике в компании женщины после его недавнего развода с актрисой Меган Фокс.

Брайан Остин Грин родился в 1973 году в США. Актер стал известен после роли Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".

С 2004 года по май 2020-го актер состоял в отношениях с актрисой Меган Фокс. За это время пара несколько раз объявляла о расставании. В мае 2020 года супруги снова заявили о разводе после 10 лет официального брака. У Фокс и Остина Грина есть трое общих сыновей – Ноа Шеннон (2012), Бодхи Рэнсом (2014) и Джорни Ривер (2016).

Кортни Стодден родилась в 1994 году в США. Карьеру в сфере шоу-бизнеса она начала с участия в конкурсах красоты.

Теги: Беверли-Хиллз, 90210, Меган Фокс, Брайан Остин Грин
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