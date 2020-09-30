drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
На YouTube-канале американского исполнителя Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера) разместили клип на трек drunk face. В ролике снялась его девушка, голливудская актриса Меган Фокс. Как таковой сюжет отсутствует. Клип представляет собой лайфовое видео – документальные кадры жизни Бейкера и Фокс. Они летят на частном самолете, проводят время на вечеринках, катаются на автомобиле и целуются перед камерой. Композиция drunk face вошла в альбом My Downfal.
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