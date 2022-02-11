"Братик или сестра". Дочь 46-летней Навки и 54-летнего Пескова рассказала о грядущем пополнении в семье

Надежда Пескова ответила на вопрос "У тебя еще будет братик или сестра?"
"Да. Думаю, да", – сказала девочка.
Навка познакомилась с Песковым в 2010 году. Дочь Надежда родилась у них в 2014 году. Пара оформила отношения в 2015-м.
У Навки есть дочь Александра (2000) от первого мужа, тренера Александра Жулина.
У Пескова есть четверо детей от предыдущих отношений: сын Николай (1990) от Анастасии Буденной, дочь и два сына от Екатерины Солоцинской: Елизавета Пескова (1998), Мик (2004) и Дени, год рождения которого не указывается. Супруги развелись в 2012 году после 18 лет семейной жизни.
Навка и Песков отдыхали в аннексированном Крыму весной 2021 года. И фигуристка, и ее супруг внесены в базу украинского сайта "Миротворец".
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.