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01 июня, 2020
 
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"Какие загорелые, это после COVID-19?" Пользователи соцсетей заподозрили Навку и Пескова в обмане

По мнению подписчиков российской фигуристки Татьяны Навки, они с мужем – пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым симулировали заражение COVID-19.

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12 мая Песков и Навка заявили, что сдали положительные тесты на коронавирус
12 мая Песков и Навка заявили, что сдали положительные тесты на коронавирус
Скриншот: tatiana_navka / Instagram

Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена вместе с мужем и дочерью во время посадки дерева. Подписывая табличку для маркировки посаженного дерева, она указала датой 32 мая.

"Вот приехали домой, соскучились по своим", – написала Навка в посте.

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась у спортсменки самочувствием, так как накануне Навка вместе с супругом находились на лечение в клинике – пара сдала положительные тесты на коронавирус.

"Татьяна, как вы себя чувствуете? Я заболела практически одновременно с вами. Пневмония. От последствий никак не отойду, очень тяжело себя чувствую", – прокомментировала публикацию подписчица Навки.

"В моем случае все нормально. Уже занимаюсь спортом потихоньку", – ответила ей жена Пескова.

Диалог Навки с подписчицей вызвал дискуссию среди фолловеров, многие из которых усомнились в том, что пресс-секретарь Путина с женой переболели коронавирусом.

"Вы верите, что она болела?" – пишут подписчики на странице спортсменки.

"Какие загорелые, это после COVID-19 или отдыха?" – спрашивают фолловеры.

"Что-то подсказывает, что лечение происходило на уединенном острове в океане", – считают пользователи социальной сети.

О том, что пресс-секретарь президента РФ Песков госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция", 12 мая сообщило агенство ТАСС. Навка в интервью изданию Daily Storm подтвердила, что они с мужем заразились коронавирусом. Она подчеркнула, что они с Песковым согласились на госпитализацию, чтобы "не заражать остальную семью".

21 мая Навка выписалась из больницы, сообщив, что повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. На момент выписки супруг Навки оставался в больнице, продолжая лечение.

Теги: Дмитрий Песков, Татьяна Навка
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