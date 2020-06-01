"Какие загорелые, это после COVID-19?" Пользователи соцсетей заподозрили Навку и Пескова в обмане

Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена вместе с мужем и дочерью во время посадки дерева. Подписывая табличку для маркировки посаженного дерева, она указала датой 32 мая.
"Вот приехали домой, соскучились по своим", – написала Навка в посте.
В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась у спортсменки самочувствием, так как накануне Навка вместе с супругом находились на лечение в клинике – пара сдала положительные тесты на коронавирус.
"Татьяна, как вы себя чувствуете? Я заболела практически одновременно с вами. Пневмония. От последствий никак не отойду, очень тяжело себя чувствую", – прокомментировала публикацию подписчица Навки.
"В моем случае все нормально. Уже занимаюсь спортом потихоньку", – ответила ей жена Пескова.
Диалог Навки с подписчицей вызвал дискуссию среди фолловеров, многие из которых усомнились в том, что пресс-секретарь Путина с женой переболели коронавирусом.
"Вы верите, что она болела?" – пишут подписчики на странице спортсменки.
"Какие загорелые, это после COVID-19 или отдыха?" – спрашивают фолловеры.
"Что-то подсказывает, что лечение происходило на уединенном острове в океане", – считают пользователи социальной сети.
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Вот приехали домой, соскучились по своим А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco @bosco_di_ciliegi , в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из "Черешневого леса"! Уникальный проект объединяющий искусство, культуру и экологию! За 20 лет @cherryforestfest высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится ещё пара сотен! С Юбилеем, несмотря ни на какие вирусы искусство будет жить!!! P. S. Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских А Надюша требует вернуть прежний облик папы #ТатьянаНавка #ПескоНавты #peskofamily #Bosco #черешневыйлес #фестиваль #20лет #Юбилей #природа #весна2020 #boscofamily #традиции #черешневыйлес2020
О том, что пресс-секретарь президента РФ Песков госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция", 12 мая сообщило агенство ТАСС. Навка в интервью изданию Daily Storm подтвердила, что они с мужем заразились коронавирусом. Она подчеркнула, что они с Песковым согласились на госпитализацию, чтобы "не заражать остальную семью".
21 мая Навка выписалась из больницы, сообщив, что повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. На момент выписки супруг Навки оставался в больнице, продолжая лечение.