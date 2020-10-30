Навка показала младшую сестру

Татьяна Навка – российская экс-фигуристка украинского происхождения и жена пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова 30 октября в Instagram опубликовала совместное фото с младшей сестрой Натальей Навкой.
"Сила двух сестер бесконечна! Люблю тебя", – подписала она фото, посвятив публикацию дню рождения сестры.
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В такой прекрасный день, моя любимая, единственная и неповторимая Наталья Александровна @navkanatalia, поздравляю тебя с Днём Рождения! Моя потрясающая сестрёнка, моя подруга с твоих первых пелёнок , моя надёжная и талантливая, будь счастлива, здорова и пусть все твои мечты обязательно сбудутся! Спасибо, что ты рядом, что ты есть, что благодаря тебе у меня одной крестной дочкой больше , и что у моих девчонок такая потрясающая тётя!!! Сила двух сестёр бесконечна! Люблю тебя!#ТатьянаНавка #НатальяНавка #сестры #родная #семья #СДнемРождения #happybirthday
Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. В 13 лет спортсменка переехала в Москву, чтобы тренироваться в группе у советской фигуристки Натальи Дубовой. С 1992 года Навка проживала и тренировалась в США.
В 2000 году спортсменка вышла замуж за своего тренера Александра Жулина, в этом же году супруги стали родителями. В 2010 году пара объявила о разводе.
В 2015 году Навка стала женой Пескова – к этому моменту их общей дочери Надежде был почти год.
Навка является крестной своей племянницы – дочери сестры Натальи.