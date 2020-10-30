Навка показала младшую сестру

Российская экс-фигуристка украинского происхождения Татьяна Навка обнародовала фото с сестрой – Натальей Навкой.

Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске Фото: tatiana_navka / Instagram

Татьяна Навка – российская экс-фигуристка украинского происхождения и жена пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова 30 октября в Instagram опубликовала совместное фото с младшей сестрой Натальей Навкой.

"Сила двух сестер бесконечна! Люблю тебя", – подписала она фото, посвятив публикацию дню рождения сестры.

Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. В 13 лет спортсменка переехала в Москву, чтобы тренироваться в группе у советской фигуристки Натальи Дубовой. С 1992 года Навка проживала и тренировалась в США.

В 2000 году спортсменка вышла замуж за своего тренера Александра Жулина, в этом же году супруги стали родителями. В 2010 году пара объявила о разводе.

В 2015 году Навка стала женой Пескова – к этому моменту их общей дочери Надежде был почти год.

Навка является крестной своей племянницы – дочери сестры Натальи.