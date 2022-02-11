"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик

Брик было 40 лет Фото: evgeniabrik / Instagram

"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", – написала Гордеева.

Контекст: Евгения Брик (настоящая фамилия – Хириивская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве (РСФСР, сейчас – РФ). Наиболее известные проекты с участием Брик – "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Северное сияние", "Эти глаза напротив".

У Брик осталась 12-летняя дочь Зоя, муж режиссер Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им —