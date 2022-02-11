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11 февраля, 2022
 
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"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик

Брик было 40 лет
Брик было 40 лет
Фото: evgeniabrik / Instagram

Российская актриса Евгения Брик скончалась 10 февраля. Об этом 11 февраля сообщила журналистка Екатерина Гордеева.

"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", – написала Гордеева.

У Брик осталась 12-летняя дочь Зоя, муж режиссер Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — 
https://www.facebook.com/catherina.gordeeva/posts/10159527016106702

Контекст:

Евгения Брик (настоящая фамилия – Хириивская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве (РСФСР, сейчас – РФ).

Наиболее известные проекты с участием Брик – "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Северное сияние", "Эти глаза напротив".

Теги: Россия, смерть, режиссер, болезнь, актриса, Валерий Тодоровский, Евгения Брик
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