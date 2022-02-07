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07 февраля, 2022
 
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Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото

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Павленко (слева) и Астафьева (справа) показали, как выглядят в платье с карабинами
Павленко (слева) и Астафьева (справа) показали, как выглядят в платье с карабинами
Фото: monokatee / Instagram, da_astafieva / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева и солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко в феврале разместили на своих аккаунтах в Instagram фото в одинаковых нарядах – артистки выбрали для съемки черное платье с продольными вырезом, декорированное карабинами.

Павленко показала фото в этом наряде 1 февраля, восхитив подписчиков.

Астафьева обнародовала снимки в платье с карабинами 7 февраля.

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница проекта A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году Астафьева выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году певица начала сольную карьеру.

Теги: мода и красота, Даша Астафьева, Катерина Павленко
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