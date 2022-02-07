Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2022
 
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"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками

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Астафьева: Мои ножки-капризули в восторге
Астафьева: Мои ножки-капризули в восторге
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева 7 февраля разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена во время примерки черных и красных чулок.

Во время рекламной фотосессии певица сменила два образа, позируя в кадре в длинном черном платье на карабинах и в бело-красном костюме, состоящем из топа и мини-юбки. На одном из снимков артистка позирует, закинув ногу на большого игрушечного медведя.

"Мои ножки-капризули в восторге", – написала певица.

"Миша поплыл", – прокомментировали снимки подписчики.

"Очень сильно красивая девушка", – восхитились поклонники.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница проекта A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году Астафьева выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году певица начала сольную карьеру.

Теги: мода и красота, фотосессия, Даша Астафьева, певица
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