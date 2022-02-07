"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе

Певица, комментируя свой наряд, заявила, что готова в нем появиться на публике, если только стилист уберет бант.
"Так я осмелюсь. А вот то, что сзади, – это не мое. Уберешь бантик – будет хорошо", – заявила артистка.
"Как вам образ? Нам нравится, мы хулиганим", – прокомментировал ролик Гуляев.
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Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019-м по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.