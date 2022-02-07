"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе

Певица, комментируя свой наряд, заявила, что готова в нем появиться на публике, если только стилист уберет бант.

"Так я осмелюсь. А вот то, что сзади, – это не мое. Уберешь бантик – будет хорошо", – заявила артистка.

"Как вам образ? Нам нравится, мы хулиганим", – прокомментировал ролик Гуляев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)