"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой

Пресняков выбрал для встречи Нового года красный костюм, а его 24-летняя жена – черное платье с открытой спиной.

"Как быстро пролетает Новый год. С каждым годом все быстрее, не успеваешь насладиться всеми моментами и всеми разговорами", – написал он.

"На [мужа Пугачевой, артиста Максима] Галкина похож", – написали подписчики.

"Горячая пара", – оценили фото пользователи сети.

Контекст:

Никита Пресняков родился в 1991 году. Он – старший внук Пугачевой. Его родители – дочь Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков, который в октябре 2020 года стал отцом в третий раз.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой, которая моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.