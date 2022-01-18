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18 января, 2022
 
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"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой

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Пугачева родилась в 1949 году
Пугачева родилась в 1949 году
Фото: _alla.pugacheva / Instagram

72-летняя российская певица Алла Пугачева 18 января опубликовала в Instagram Stories портретное селфи, на котором ее лицо запечатлено крупным планом с нижнего ракурса.

Артистка позирует в белом свитере, накрасив глаза и губы. Новое фото артистки также опубликовано на ее фан-странице в Instagram.

"Боже, кто это?" – отреагировали подписчики фан-аккаунта Пугачевой.

"Очень плохой макияж. Портит внешний вид", – написали в сети. 

"Все хорошо, но где брови?" – поинтересовались поклонники.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Теги: Алла Пугачева, селфи, певица
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