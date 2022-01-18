"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой

Артистка позирует в белом свитере, накрасив глаза и губы. Новое фото артистки также опубликовано на ее фан-странице в Instagram.

"Боже, кто это?" – отреагировали подписчики фан-аккаунта Пугачевой.

"Очень плохой макияж. Портит внешний вид", – написали в сети.

"Все хорошо, но где брови?" – поинтересовались поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@_alla.pugacheva)