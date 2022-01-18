"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой

Артистка позирует в белом свитере, накрасив глаза и губы. Новое фото артистки также опубликовано на ее фан-странице в Instagram.
"Боже, кто это?" – отреагировали подписчики фан-аккаунта Пугачевой.
"Очень плохой макияж. Портит внешний вид", – написали в сети.
"Все хорошо, но где брови?" – поинтересовались поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.