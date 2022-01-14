Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь"

Холоденко: Если вам говорят, что место занято, надо сказать: "Ну ок, я всегда готов снова услышать предложение" Фото: kholodenkon / Instagram

Миша Хома меня выручил – он схватил эту удлиненную часть юбки в зубы, и мы вышли на сцену. И я поняла, что человек не бросит ни в беде, ни в еде

– Наталья, в октябре в кинотеатрах стартовала премьера фильма "Где деньги?". Это ваш дебют в полнометражном кино?

– Да, для меня это дебют. Честно, я об этом мечтала, но как-то даже не понимала вариантов, как могу попасть на съемки фильма. Все произошло случайно – мы снимались в пасхальном клипе [украинского певца] Александра Пономарева, [режиссер, певец] Миша [Хома] вышел из гримвагена, посмотрел на меня и сказал: "О, ты мне нужна!"

Мы с Мишей давно знакомы, нас объединяют много всяких интересных историй. Мы вели мероприятие "Viva! Самые красивые". У меня был "хвост" на платье, который был утяжелен специальными железными монетами, чтобы он красиво и плавно тянулся.

И перед самым выходом у меня трескается корсет, потому что этот "хвост" слишком тянет. На скорую руку на мне его зашили, но был риск, что если пойду с этим "хвостом", корсет порвется снова. И Миша меня выручил – он схватил эту удлиненную часть юбки в зубы, и мы вышли на сцену. И я поняла, что человек не бросит ни в беде, ни в еде.

– Строгий партнер и режиссер Хома?

– Я больше Мишу ощутила как актера. Он достаточно комфортный партнер. А режиссером был еще один человек, который отвечал за все, как это выглядит в кадре. Мне кажется, он был мною очарован. У меня, конечно, там 15-секундная роль, но я считаю, для первого раза отлично, потому что это очень стрессово и, когда нет опыта, все не так легко, как выглядит на экране.

– Видели ли уже фильм на большом экране?

– Нет, еще не видела. Когда была премьера для всех участников, я была за границей.

Пугачева – очень воспитанный, приветливый человек, но я не лезла с какими-то разговорами

– Совсем недавно вы случайно встретились с шоуруме с российской певицей Аллой Пугачевой. Какое впечатление она на вас произвела?

– Мы с ней столкнулись в одной VIP-примерочной в магазине, достаточно длительное время находились рядом на одной территории, где-то, может быть, минут 40. Когда я только пришла, она уже ушла, я думала, она уже не вернется, но она вернулась. У меня все внутри екнуло, я поздоровалась.

Она очень воспитанный, приветливый человек, но я не лезла с какими-то разговорами, потому что знаю по себе, что у каждого есть потребность на личное пространство. Ты же не можешь ходить в каком-то шлеме на голове, чтобы просто побыть покупателем. Поэтому я с уважением отнеслась к этому ее опыту, но с ее стилистом [Игорем Гуляевым] мы познакомились поближе и уже даже делали несколько прямых эфиров совместно.

– Какая Пугачева в обычной жизни?

– Она очень худая. Стройная, правильно говорить. Она очень стройная, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет от человека никакого ощущения, что "я тут зашла – и все расступитесь". Очень приятный человек.

Мне кажется, что я так убегала от бедности, от нищеты даже, что перестаралась и добилась многого



– В Instagram вы опубликовали письмо, которое написали когда-то себе в будущее, и сказали, что сбылось все, о чем мечтали. А был момент, когда казалось, что ничего не получится, что лучше пусть все остается так, как есть, зачем хотеть то, чего никогда не было? Как справились с этим страхом?

– У меня ощущение, что ничего не получится, было изначально, когда я выбрала свою профессию, потому что не было никаких примеров успеха. То есть на тот момент, когда я поступала в университет, не было ни одного какого-то известного психолога, который бы работал на телевидении или собирал бы тысячные залы.

Это были сумасшедшие люди, которые выбрали какую-то профессию – "космонавт". Думаю, я изначально приняла это бремя, что с такой профессией люди большого успеха не достигают, и я так видела, что буду сидеть себе где-то в кабинете, консультировать. Максимум – в науке достигну каких-то успехов.

Но затем появился такой пример, как [украинский психолог] Дима Карпачев, мне это добавило уверенности. И постепенно все случилось, как я считаю, по инерции. Мне кажется, что я так убегала от бедности, от нищеты даже, что перестаралась и добилась многого.

– Наталья, амбициозных целей хотят добиться многие, но получается не у всех. Почему так?

– Я считаю, что люди не достигают очень часто из-за того, что они ставят завышенные цели и нетрезво оценивают свои возможности.

По моему опыту, сколько я соприкасаюсь с людьми, которые говорят, что очень-очень хотят, но при первых каких-то сложностях они очень часто сдуваются: "Меня тут обидели, не приняли, не так посмотрели, а тут я не буду унижаться". И вот это все приводит к тому, что дальше все эти желания остаются на словах. Но я считаю, что какая-то минимальная реализация планов доступна каждому человеку.

Сейчас беда заключается в том, что психология почему-то попала в категорию "профессий для телочек"



– Есть коллеги, к которым вы могли бы обратиться сами?

– Конечно, есть. Дима Карпачев – первый советник моего счастья и человек, чьему мнению очень доверяю. В профессиональной среде очень много коллег, с которыми общаюсь.

Хороших не так уж много, но до 10 человек тех, кому доверила бы свой вопрос, назвать могу. Они в основном не медийные люди, они профессионалы.

Хочу сказать, что среди медийных тоже есть грамотные, просто сейчас беда заключается в том, что психология почему-то попала в категорию "профессий для телочек", когда "я ничего не умею, ничего не знаю, но буду психологом".

Я к этой профессии отношусь совершенно по-другому. Это мой храм, мой друг и очень серьезное направление в жизни. Думаю, что все эти легкомысленные тренинги "я прочитала книгу – я психолог" рано или поздно перестанут быть интересными для определенной категории Insta-психологов и со временем выживут только эксперты – люди с базовыми знаниями.

Я слушаю [Михаила] Лабковского, [Андрея] Курпатова, Дмитрия Карпачева. Есть иностранные психологи, чьи имена у нас непопулярны – я нахожу их лекции, записи, делаю все возможное, чтобы продолжать обучаться.

[Американский семейный психотерапевт] Джон Грэй, с которым я проводила мастер-класс год назад, – человек, который защитил диссертацию в Стэнфорде по психологии, это огромное счастье – общаться с ним, обсуждать различные темы.

Я нахожусь в профессиональном поле и к психологам сама обращаюсь как клиент. По нормам, международным требованиям, это в среднем 40 часов в год.

– Вы как-то говорили, что ваши кумиры стали друзьями. А приходилось разочаровываться в знаменитостях после близкого знакомства?

– Скорее, наоборот. Те люди, которые были как ориентир в моей жизни, желаемый человек для знакомства, – я в них не разочарована. Возможно, я узнала их с неожиданной стороны, но я не разочарована.

Некоторые знаменитости, которые и так меня душевно не трогали, при близком рассмотрении оказались менее харизматичны, чем я думала, Но разочарования не было, потому что я не считаю, что кто-то обязан прийти и покорить мое сердце.

– Вы не скрываете, что денег в долг не даете. Так было всегда или это решение приняли после какого-то поучительного опыта?

– Мне столько раз не возвращали. В последний раз очень близкие люди не вернули очень крупную сумму, и это стало категорической позицией.

Но в какие-то ситуации, когда я помогаю не тем людям, которые нуждаются в помощи, а просто умело манипулируют, я все равно попадаю.

– Как правильно сказать "нет", чтобы не чувствовать вины?

– Правильно говорить "нет" меня научил Карпачев. Нет потому что "нет" – вот без всяких долгих: "Ты понимаешь?.." Просто: "Нет. У меня такое правило, и я сейчас не испытываю желания его нарушать".

– А как в таком случае формулировать просьбу, чтобы не услышать отказ?

– Я считаю, что когда просишь, наоборот, первое, надо всегда говорить: "Но вы мне можете отказать". Это же не манипуляция – это просьба.

Если мы хотим управлять поведением человека, как выгодно нам и невыгодно ему, – это манипуляция. Если хотим, чтобы человек с нами сохранил отношения, несмотря на просьбу, он должен чувствовать свободу – и свободу отказа в том числе.

– Наталья, в вашей биографии есть вдохновляющая история о том, как вы захотели провести вечер в честь испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье и сами предложили свою кандидатуру организаторам, хотя в тот момент, по вашим словам, плохо знали английский и не имели опыта как ведущая. Вам было сложно решиться?

– Были организаторы, которые делали празднование дня рождения Монсеррат Кабалье в Киеве, я им предложила свою кандидатуру, и они меня взяли, несмотря на все недочеты и несоответствия. Как-то поверили в меня.

– Вы тогда работали бесплатно?

– Конечно, мне заплатили гонорар – я, честно, не помню точно, но около $2 тыс. был гонорар тогда.

– Стоит ли в таких случаях думать, что кто-то, возможно, уже был утвержден на роль ведущей и остался без работы?

– Нет, конечно. Никто не был, во-первых, утвержден, а если бы и был, то решение всегда за тем, кто несет основные риски и ответственность. Это организатор.

– Наталья, а если бы получили тогда отказ, это могло бы пошатнуть вашу уверенность в себе?

– Если бы я получила отказ, вообще бы на меня это никак не повлияло, я была бы рада, что попыталась. Считаю, если вам говорят, что место уже занято, надо сказать: "Ну ок, но я всегда готов снова услышать предложение".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

– Наталья, в 2017 году ради участия в проекте "Танцы со звездами" вы даже заплатили штраф, оказавшись от другого проекта. Следили за последним сезоном?

– Нет, не следила.

– А когда сами были участницей, обидно было слышать критику со стороны судей? Почему так болезненно пары реагируют на оценки Екатерины Кухар?

– Потому что она на самом деле там самая экспертная из всех. Балет – это самое сложное искусство танца. В большинстве случаев она справедливо дает замечания.

– Хотели бы вновь стать участницей?

– Да, я бы хотела.

– С каким партнером?

– Может быть, с Димой Дикусаром. У нас с ним такие – теплые отношения. Хотя, конечно, [партнер по шоу, хореограф] Виталик [Загоруйко] с меня снимал три шкуры, и в какой-то период это было очень эффективно.

Фото: kholodenkon / Instagram

– Хочется спросить о вашей спонтанной покупке – лошади. Кто за ней ухаживает, как часто видитесь?

– Я с ней нечасто вижусь, потому что сейчас у животного проблемы с позвоночником. Приехать и погладить – это сложновато, потому что за городом она стоит.

А вообще в определенный период занималась каждый день. Но у лошадей много бывает травм, проблем – все, как с человеком, надо ухаживать за ними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

Думаю, многие женщины сами провоцируют ситуации, дают недвусмысленные намеки, а потом не хотят отвечать за последствия

– В апреле этого года певица Ани Лорак заявила, что получила от российского продюсера Константина Меладзе предложение личного характера. Вам приходилось консультировать женщин, которые стали жертвами домогательств? Многие артистки признаются, что делали вид, будто бы ничего не происходит.

– Вот честно, про многих артисток хочу сказать, что когда люди через 15 лет начинают говорить, что их домогались, – как я к этому отношусь?

Дело в том, что женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях. Они хотят что-то получить взамен. Взамен они хотят получить то, то стоит денег. Они дают тело вместо денег, потому что у кого какой ресурс.

Я считаю неприемлемой ситуацию, когда человека загоняют в угол. Когда у него нет выхода, он, по сути, в рабство попадает. Вот это для меня категорично негативная ситуация, которую никак оправдать нельзя, и это должно быть наказуемо.

Но если человек идет в мир кино, шоу-бизнеса и пользуется своей молодостью и красотой, понимая, что это один из ресурсов и других пока нет, то потом вспоминать через 15 лет, кто как тебя домогался – ну слушайте, ну давайте я буду обижаться на казино, что проиграла деньги. В принципе, смысл туда заходить? То есть я считаю, что некоторые заявления сейчас стали носить такой больше хайповый характер.

Я лично никаких подробностей ни о ком не знаю, но считаю, когда женщина через 15–20 лет вспоминает, как ее домогались, – ну отлично, тебя хотели, тебя домогались.

Вопрос в том, как это было? Предложение и насилие – разные вещи. Если мужчина проявляет интерес к женщине – это прекрасно. Если женщина имеет возможность ему отказать – это тоже прекрасно.

Если женщина соглашается ради выгоды, пользуется всеми бонусами, которые она получает от этого соглашения, а потом рассказывает, какой он подлец, – ну так это тоже какое-то уже какое-то насилие над мужчинами: я тебя использовала, а теперь давай мы тебя обвиним.

Хочу сказать, что, к сожалению, так устроено, что всегда как бы мужчина виноват, но, наверное, это не всегда так. Думаю, многие женщины сами провоцируют ситуации, дают недвусмысленные намеки, а потом не хотят отвечать за последствия или пользуются именами известных мужчин.