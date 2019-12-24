Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери

На Instagram-странице украинского издания Viva! опубликовали фото обложки нового номера, на которой запечатлена 36-летняя бывшая участница "Танцев со звездами", украинский психолог Наталья Холоденко, с дочерью Вивьен на руках.
"Психолог Наталья Холоденко знакомит читателей Viva! со своей дочерью Вивьен и подводит итоги 2019 года", – говорится в посте.
"Знакомьтесь, моя Вива!" – на обложке разместили приветственную фразу Холоденко.
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«Знакомьтесь, моя Вива!» * Психолог Наталья Холоденко @kholodenkon знакомит читателей Viva! со своей дочерью Вивьен и в интервью главному редактору журнала Иванне Слабошпицкой @ivannaslaboshpitskaya подводит итоги 2019 года. Свежий выпуск лучшего издания о звездах уже в продаже * #натальяхолоденко #интервью #эксклюзив #свежаяпресса #обложка
Холоденко родила дочь Вивьен в марте 2019 года. Отец ребенка – новый возлюбленный психолога, его имени она не называет.
У Холоденко есть также шестилетний сын Ларион от первого брака.
Холоденко принимала участие в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" в 2017 году. Она танцевала с Виталием Загоруйко.