Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери

Экс-участница "Танцев со звездами", украинский психолог Наталья Холоденко со своей дочерью Вивьен снялась для украинского издания Viva!.

На Instagram-странице украинского издания Viva! опубликовали фото обложки нового номера, на которой запечатлена 36-летняя бывшая участница "Танцев со звездами", украинский психолог Наталья Холоденко, с дочерью Вивьен на руках.

"Психолог Наталья Холоденко знакомит читателей Viva! со своей дочерью Вивьен и подводит итоги 2019 года", – говорится в посте.

"Знакомьтесь, моя Вива!" – на обложке разместили приветственную фразу Холоденко.

Холоденко родила дочь Вивьен в марте 2019 года. Отец ребенка – новый возлюбленный психолога, его имени она не называет.

У Холоденко есть также шестилетний сын Ларион от первого брака.

Холоденко принимала участие в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" в 2017 году. Она танцевала с Виталием Загоруйко.