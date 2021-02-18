"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале

По словам украинского психолога Натальи Холоденко, сперва она пыталась помочь собеседнице, которая приняла ее за уборщицу спортзала, но ей не хватило компетентности. Холоденко отметила, что собеседница не сочла нужным извиниться или поблагодарить ее за попытку помочь.

Посетительница спортзала приняла украинского психолога Наталью Холоденко за уборщицу. Ситуация произошла, когда Холоденко после тренировки выходила из зала. Об этом психолог написала 17 февраля в Instagram.

"Выхожу из спортзала, вся такая довольная собой. И тут подходит девушка и задает мне вопросы по уборке территории. Я немного опешила, но потом собралась и попробовала помочь ей с решением проблемы. Но мне не хватило компетентности. Я не знала, где швабра и тряпка. Пришлось признаться, что я не сотрудник и не в курсе", – рассказала Холоденко.

По ее словам, собеседница не сочла нужным извиниться или поблагодарить Холоденко за попытку помочь.

"К бывшим уборщицам некоторые относятся, видимо, не особо хорошо", – подытожила психолог, сообщив, что действительно когда-то работала уборщицей в обувном магазине.

"Он был такой красивый, что ходила туда как на праздник. Хотя там были окна в пол и я ненавидела их мыть", – призналась Холоденко.

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Холоденко родилась в 1983 году в Черкассах. В 2017 году принимала участие в проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Воспитывает сына Лариона (2013) и дочь Вивьен (2019).

Холоденко принимает участие в съемках передачи "Все буде добре" на канале СТБ.