Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать

Украинский психолог и телеведущая Наталья Холоденко призналась, что в 2020 году не выполнила многое из того, что было запланировано. По словам психолога, она вынуждена это признать, чтобы совершить новый рывок.

Холоденко: Я так и не сбросила еще 10 килограммов Фото: kholodenkon / Instagram

Украинский психолог Наталья Холоденко заявила, что считает себя лузером, так как не смогла осуществить данные себе обещания. Об этом она написала 20 октября на своей странице в Instagram.

"Я – лузер. Я обязана это признать! Почему так жестко? Потому что мои достижения – не ради медалей, они для меня лично. Я обязана больше, могу больше, хочу больше", – заявила психолог.

По словам Холоденко, в 2020 году она не выполнила многое из того, что планировала.

"Я так и не сбросила еще 10 килограммов, не начала ремонт в новой квартире, снова не написала книгу после десятка клятв", – написала она.

Холоденко отметила, что ее список невыполненных обещаний достаточно длинный. Психолог призналась, что если бы не признала, что ее достижения недостаточны, то не смогла бы совершить в перспективе новый рывок.

"Если я себя не поставлю в эту точку ноль, то ничего, кроме полета вниз, больше не произойдет", – резюмировала психолог.

Холоденко родилась в 1983 году в Черкассах. В 2017 году она принимала участие в проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Холоденко воспитывает сына Лариона (2013) и дочь Вивьен (2019).

Холоденко принимает участие в съемках передачи "Все буде добре" на канале СТБ.