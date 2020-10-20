Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать

Украинский психолог Наталья Холоденко заявила, что считает себя лузером, так как не смогла осуществить данные себе обещания. Об этом она написала 20 октября на своей странице в Instagram.
"Я – лузер. Я обязана это признать! Почему так жестко? Потому что мои достижения – не ради медалей, они для меня лично. Я обязана больше, могу больше, хочу больше", – заявила психолог.
По словам Холоденко, в 2020 году она не выполнила многое из того, что планировала.
"Я так и не сбросила еще 10 килограммов, не начала ремонт в новой квартире, снова не написала книгу после десятка клятв", – написала она.
Холоденко отметила, что ее список невыполненных обещаний достаточно длинный. Психолог призналась, что если бы не признала, что ее достижения недостаточны, то не смогла бы совершить в перспективе новый рывок.
"Если я себя не поставлю в эту точку ноль, то ничего, кроме полета вниз, больше не произойдет", – резюмировала психолог.
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Я - ЛУЗЕР! * Несмотря на то, что если пролистать фотографии месяца в телеФоне, то можно смело сказать «ее жизнь полна отношении * , улыбок детеи * , друзеи * , радости, любви, денег...». * Я обязана это признать! * Почему так же * стко? * Потому что мои достижения, они не ради медалеи * , они для меня лично. По сравнению с кем-то - я умничка, но по сравнению с собои * ...!??? Я обязана больше, могу больше, хочу. * В этом году: * - я так и не сбросила еще * 10 кг., * - я не начала ремонт в новои * квартире, а старая ну очень уже надоела и она меня тормозит; * - я снова не написала книгу после десятка клятв (но могу ведь за месяц это сделать); * - я не съездила на могилу к папе и Алине; * - я не сделала, что хотела в воспитании старшего ребе * нка; * - я пью кофе почти каждыи * день, а хотела не чаще пару раз в неделю; * - я начала есть сало и хлеб (не ела 10 лет); * - я сеи * час вообще не занимаюсь спортом каждыи * день, иногда лениво растягиваюсь и хожу; * - у меня минимум прироста подписчиков по сравнению с десятками блогеров, которых я не понимаю... - я не ложусь спать до 22.30! ... этот список достаточно большои * ! Хотя список результатов также не маленькии * . И если я прямо сеи * час не признаю свои результаты недостаточными, мизерными, то никакого нового рывка не произои * де * т. Мне не нужны достижения ради достижении * , я хочу только то, что я хочу и чувствую как должно быть. Многое отлично, но вы слышите как тикают часы?!!! Если я не признаю свою новую вершину и себя не поставлю в эту точку ноль - то ничего, кроме поле * та вниз, больше не произои * де * т.
Холоденко родилась в 1983 году в Черкассах. В 2017 году она принимала участие в проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Холоденко воспитывает сына Лариона (2013) и дочь Вивьен (2019).
Холоденко принимает участие в съемках передачи "Все буде добре" на канале СТБ.