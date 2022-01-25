"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей

Астафьева: Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается Фото: da_astafieva / Instagram

На первом фото артистка изображена сидящей на борту лодки в платье-сетке песочного цвета, а на остальных позирует в бикини на пляже.

"Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается. В этот раз все идеально", – поделилась впечатлениями артистка, не указав, где отдыхала.

"Даша, огромное вам мужское спасибо за нормальные низкие трусики", – написали поклонники артистки.

"Сочная фигурка", – отреагировали на фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)



