"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей

На первом фото артистка изображена сидящей на борту лодки в платье-сетке песочного цвета, а на остальных позирует в бикини на пляже.
"Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается. В этот раз все идеально", – поделилась впечатлениями артистка, не указав, где отдыхала.
"Даша, огромное вам мужское спасибо за нормальные низкие трусики", – написали поклонники артистки.
"Сочная фигурка", – отреагировали на фото подписчики.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.
В начале января 2022 года певица отправилась отдыхать за границу.