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25 января, 2022
 
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"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей

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Астафьева: Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается
Астафьева: Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева 23 января разместила в Instagram фото, на которых запечатлена во время своего недавнего отдыха за границей.

На первом фото артистка изображена сидящей на борту лодки в платье-сетке песочного цвета, а на остальных позирует в бикини на пляже.

"Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается. В этот раз все идеально", – поделилась впечатлениями артистка, не указав, где отдыхала. 

"Даша, огромное вам мужское спасибо за нормальные низкие трусики", – написали поклонники артистки. 

"Сочная фигурка", – отреагировали на фото подписчики.


Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

В начале января 2022 года певица отправилась отдыхать за границу. 

Теги: платье, фигура, звезда, мода и красота, актриса, Даша Астафьева, певица, отдых, модель, бикини
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