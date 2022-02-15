Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери

Дочь Брежневой позирует в кадре, принимая различные позы. На одном из снимков фотограф крупным планом показал ее голый живот.
"Поймал меня", – написала она под публикацией, не указав, кто является автором снимков.
"Вы стараетесь на маму быть похожей", – написали пользователи сети.
Брежнева также отреагировала на фото дочери, поставив под публикацией изображения в виде сердец.
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София (2001) – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Виталия Войченко, с которым артистка состояла в гражданском браке.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
София живет и учится в США.