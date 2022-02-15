Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери

Брежнева родила Софию в 2001 году Фото: sonyaxkiperman / Instagram

Дочь Брежневой позирует в кадре, принимая различные позы. На одном из снимков фотограф крупным планом показал ее голый живот.

"Поймал меня", – написала она под публикацией, не указав, кто является автором снимков.

"Вы стараетесь на маму быть похожей", – написали пользователи сети.

Брежнева также отреагировала на фото дочери, поставив под публикацией изображения в виде сердец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sonya (@sonyaxkiperman)