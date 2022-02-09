"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос

"У меня важный вопрос. Почему я на Мальдивах – всем интересно, а я на мусороперерабатывающем заводе – нет? Смотреть всем срочно!" – сообщила она в ролике, имея в виду свою предыдущую публикацию в соцсети.
Спустя пару часов Брежнева запостила комментарий подписчика, который отметил, что в публикациях, сделанных на Мальдивах, она в купальнике.
"Я слабо представляю себя в купальнике на заводе, но, может, для такого дела и стоит [его надеть]", – ответила она пользователю соцсети.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.