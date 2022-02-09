"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос

Брежнева: Я слабо представляю себя в купальнике на заводе, но, может, для такого дела и стоит Фото: ververa / Instagram

"У меня важный вопрос. Почему я на Мальдивах – всем интересно, а я на мусороперерабатывающем заводе – нет? Смотреть всем срочно!" – сообщила она в ролике, имея в виду свою предыдущую публикацию в соцсети.

Спустя пару часов Брежнева запостила комментарий подписчика, который отметил, что в публикациях, сделанных на Мальдивах, она в купальнике.

"Я слабо представляю себя в купальнике на заводе, но, может, для такого дела и стоит [его надеть]", – ответила она пользователю соцсети.

Скриншот: ververa / Instagram