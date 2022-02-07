"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди

Брежнева о пластике груди: Если идти на этот шаг – очень важна эстетика Фото: ververa / Instagram

"Вы всегда обходите вопрос о пластике. Я же вижу, что грудь сделана. Кстати, красиво", – написали Брежневой в сети.

"Я не обхожу вопрос о пластике. Просто это очень индивидуальный вопрос. Если вам кажется что-то, не значит, что это есть на самом деле. Спасибо за комплимент, но вы ошибаетесь", – ответила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

Брежнева добавила, что выступает за естественный вид и форму груди.

"Вера, скажите свое мнение по поводу имлантов в грудь", – попросили подписчики.

"Иногда это больше вопрос психологии, а не внешнего вида. Если идти на этот шаг – очень важна эстетика. Встречаю иногда прекрасные варианты. Но не всегда это нужно. Иногда девушки неправильно себя воспринимают. И их большинство", – отметила певица.

Скриншот: ververa / Instagram