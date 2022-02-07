Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2022
 
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"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди

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Брежнева о пластике груди: Если идти на этот шаг очень важна эстетика
Брежнева о пластике груди: Если идти на этот шаг – очень важна эстетика
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ 40-летняя украинская певица Вера Брежнева 7 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, как относится к пластике груди.

"Вы всегда обходите вопрос о пластике. Я же вижу, что грудь сделана. Кстати, красиво", – написали Брежневой в сети.

"Я не обхожу вопрос о пластике. Просто это очень индивидуальный вопрос. Если вам кажется что-то, не значит, что это есть на самом деле. Спасибо за комплимент, но вы ошибаетесь", – ответила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Брежнева добавила, что выступает за естественный вид и форму груди.

"Вера, скажите свое мнение по поводу имлантов в грудь", – попросили подписчики.

"Иногда это больше вопрос психологии, а не внешнего вида. Если идти на этот шаг – очень важна эстетика. Встречаю иногда прекрасные варианты. Но не всегда это нужно. Иногда девушки неправильно себя воспринимают. И их большинство", – отметила певица.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, грудь
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