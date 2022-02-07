"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди

"Вы всегда обходите вопрос о пластике. Я же вижу, что грудь сделана. Кстати, красиво", – написали Брежневой в сети.
"Я не обхожу вопрос о пластике. Просто это очень индивидуальный вопрос. Если вам кажется что-то, не значит, что это есть на самом деле. Спасибо за комплимент, но вы ошибаетесь", – ответила артистка.
Брежнева добавила, что выступает за естественный вид и форму груди.
"Вера, скажите свое мнение по поводу имлантов в грудь", – попросили подписчики.
"Иногда это больше вопрос психологии, а не внешнего вида. Если идти на этот шаг – очень важна эстетика. Встречаю иногда прекрасные варианты. Но не всегда это нужно. Иногда девушки неправильно себя воспринимают. И их большинство", – отметила певица.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.