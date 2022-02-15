"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре

На видео, которое размещено в самом конце публикации, изображена младшая дочь певицы, 12-летняя Сара за диджейским пультом.

"Вера, я помню Сару еще в животике и тебя, танцующую за неделю до родов, а теперь она уже такая модная, играет нам на твоем празднике и мы налюбоваться не можем, какая девочка выросла. Как важно собираться, обмениваться, радоваться и общаться, запоминать эти моменты нашей жизни. Спасибо тебе за этот вечер, родная душа моя", – написала Сильченко.

"Я видео с Сарой еще в Stories пересмотрела раз 20. Шикарнейшая малая", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)