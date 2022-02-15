"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре

На видео, которое размещено в самом конце публикации, изображена младшая дочь певицы, 12-летняя Сара за диджейским пультом.
"Вера, я помню Сару еще в животике и тебя, танцующую за неделю до родов, а теперь она уже такая модная, играет нам на твоем празднике и мы налюбоваться не можем, какая девочка выросла. Как важно собираться, обмениваться, радоваться и общаться, запоминать эти моменты нашей жизни. Спасибо тебе за этот вечер, родная душа моя", – написала Сильченко.
"Я видео с Сарой еще в Stories пересмотрела раз 20. Шикарнейшая малая", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
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Сильченко и Брежнева – подруги. В январе они вместе отдыхали на Мальдивах, а в начале февраля отмечали в Киеве 40-летие певицы.
Сара (2009) – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
У Брежневой есть старшая дочь София (2001). Ее отец – украинский бизнесмен Виталий Войченко, с которым артистка состояла в гражданском браке.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.