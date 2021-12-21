"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек

По словам Репяховой, ее мужу долгое время внушали чувство вины. При этом жена артиста не стала называть имени человека, который мог бы это сделать, но заявила, что ее супруга обвиняли в том числе и в смерти его сына от предыдущих отношений.

"Виктор очень мнительный, и другой человек это очень хорошо знает и давит на него", – написала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Жена артиста добавила, что Павлик готов обратиться к психологу, чтобы избавиться от этого чувства вины.

"Виктор слишком добрый, и другой человек этим пользуется. А я не могу на это смотреть спокойно. Но мы справимся. Муж пообещал, что в нашей жизни больше не будет зла", – заявила Репяхова.

В новой публикации она сообщила, что даже если они разведутся однажды, то она не будет говорить о Павлике плохое.