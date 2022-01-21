"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист

Певица Viktoria: Ну как же удачно в кадре оказался "мальдивский аист" Фото: vikanablack / Instagram

На первом фото артистка позирует, стоя на одном колене, а на втором она изображена в полный рост. Во время фотосессии в кадр попала пролетавшая птица.

"Ну как же удачно в кадре оказался "мальдивский аист" или цапля, дополнив мою фотосессию! К чему бы это?" – подписала она снимки.

"Пусть аист принесет уже вам кого-то в животик поскорей", – прокомментировали подписчики.

"Есть примета, что к беременности", – написали в комментариях.

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