"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист

На первом фото артистка позирует, стоя на одном колене, а на втором она изображена в полный рост. Во время фотосессии в кадр попала пролетавшая птица.
"Ну как же удачно в кадре оказался "мальдивский аист" или цапля, дополнив мою фотосессию! К чему бы это?" – подписала она снимки.
"Пусть аист принесет уже вам кого-то в животик поскорей", – прокомментировали подписчики.
"Есть примета, что к беременности", – написали в комментариях.
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Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Кроме певицы Вики (настоящее имя – Екатерина Смеюха), участницей коллектива была Слава Каминская. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
Viktoria скрывает личную жизнь. Детей у нее нет.