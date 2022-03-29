Зеленский предложил Дании взять "шефство" над Николаевом после победы Украины в войне против РФ

Николаев, город корабелов, может стать регионом, который объединит Украину и Данию еще больше, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства заявил 29 марта в видеообращении к парламенту Дании, которое транслировал в YouTube телеканал "Украина 24".

"Уже сейчас я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе по восстановлению Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство. Зная ваш потенциал, вашу творческую экономическую мощь, я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов – после войны, – сказал Зеленский. – Николаев, город корабелов, может стать таким городом, регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить".

Выступая перед парламентом Дании, президент отметил, что война РФ против Украины – хуже Второй мировой.

"Месяц боевых действий, а у нас уже не один, не два, а целый "черный" перечень городов, которые разрушены до основания российскими бомбардировками", – сказал Зеленский.

По его мнению, РФ хочет полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа.

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