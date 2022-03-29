Зеленский предложил Дании взять "шефство" над Николаевом после победы Украины в войне против РФ

Об этом глава Украинского государства заявил 29 марта в видеообращении к парламенту Дании, которое транслировал в YouTube телеканал "Украина 24".
"Уже сейчас я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе по восстановлению Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство. Зная ваш потенциал, вашу творческую экономическую мощь, я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов – после войны, – сказал Зеленский. – Николаев, город корабелов, может стать таким городом, регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить".
Выступая перед парламентом Дании, президент отметил, что война РФ против Украины – хуже Второй мировой.
"Месяц боевых действий, а у нас уже не один, не два, а целый "черный" перечень городов, которые разрушены до основания российскими бомбардировками", – сказал Зеленский.
По его мнению, РФ хочет полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, войска РФ регулярно совершают атаки на Николаев. В частности, 21 марта российские оккупанты обстреляли заправку в Николаеве, погибли три человека. На следующий день они атаковали николаевский морской порт. В ночь на 23 марта оккупанты обстреляли жилой комплекс в Николаеве, погибли два местных жителя.
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.
29 марта к 13.30 спасатели достали из-под завалов здания Николаевской областной государственной администрации тела семерых погибших, 22 человека пострадали.