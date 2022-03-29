Абрамович поговорил с Эрдоганом в Стамбуле перед началом переговоров Украины и РФ о прекращении войны

Об этом 29 марта сообщило в Telegram РБК .
Отмечается, что Абрамович также провел разговор с членами делегаций Украины и РФ.
Видео, на котором запечатлен Абрамович во время выступления Эрдогана перед началом переговоров, опубликовало в Telegram "РИА Новости".
По данным источников Financial Times (FT), президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной. Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", рассказал член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросах гуманитарного характера – с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь. "В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны", – добавил президент.
Как утверждает The Times, 23 марта в Москве Абрамович провел встречу с Путиным. Российский миллиардер вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, где были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.
Как сообщает издание, первоначальный ответ Путина был однозначным: "Передай ему, что я разобью их".
Путин может строить себе планы по уничтожению украинских сил, но у Украины есть свои – на победу, отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция) началось очередное очное заседание.
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
FT со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.
В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.
Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.