Абрамович поговорил с Эрдоганом в Стамбуле перед началом переговоров Украины и РФ о прекращении войны

Абрамович (в центре) поговорил с Эрдоганом (слева) и членами делегаций Украины и РФ, сообщили СМИ Фото: РБК / Telegram

Об этом 29 марта сообщило в Telegram РБК .

Отмечается, что Абрамович также провел разговор с членами делегаций Украины и РФ.

Видео, на котором запечатлен Абрамович во время выступления Эрдогана перед началом переговоров, опубликовало в Telegram "РИА Новости".

По данным источников Financial Times (FT), президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной. Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", рассказал член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросах гуманитарного характера – с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь. "В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны", – добавил президент.

Как утверждает The Times, 23 марта в Москве Абрамович провел встречу с Путиным. Российский миллиардер вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, где были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.

Как сообщает издание, первоначальный ответ Путина был однозначным: "Передай ему, что я разобью их".

Путин может строить себе планы по уничтожению украинских сил, но у Украины есть свои – на победу, отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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