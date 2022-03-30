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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша готова принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется – вице-премьер

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Глинский отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев
Глинский отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев
Фото: EPA

Польша готова принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский в интервью Politico, которое вышло 28 марта.

Он отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев.

Глинский заявил, что за месяц Польша приняла около 2,3 млн украинцев – больше, чем любая другая страна Европы.

В последнее время количество прибывающих сократилось, но Польша, по словам вице-премьера, готова к возможным волнам в будущем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Организации Объединенных Наций, с начала полномасштабного вторжения РФ свои дома в Украине вынуждены были покинуть более 10 млн человек, 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу. 

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 марта Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4 млн человек. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Польша, беженцы, украинцы, война России против Украины, Петр Глинский
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