Польша готова принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется – вице-премьер

Глинский отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев Фото: EPA

Он отметил, что у Польши пока есть возможности принимать украинских беженцев.

Глинский заявил, что за месяц Польша приняла около 2,3 млн украинцев – больше, чем любая другая страна Европы.

В последнее время количество прибывающих сократилось, но Польша, по словам вице-премьера, готова к возможным волнам в будущем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)