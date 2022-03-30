Великобритания выдала украинским беженцам уже более 25 тыс. виз

22,8 тыс. виз выданы тем, чьи родственники живут в Великобритании. Еще 2,7 тыс. – так называемые спонсорские визы: за украинца, который въезжает в страну, должен поручиться человек, который живет в стране, и предоставить ему место для проживания.
Всего украинцы подали 59,5 тыс. заявок на получение виз: 31,2 тыс. – по "семейной" схеме и 28,3 тыс. – по "спонсорской".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Организации Объединенных Наций, с начала полномасштабного вторжения РФ свои дома в Украине вынуждены были покинуть более 10 млн человек, 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу.
Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 марта Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4 млн человек.