Великобритания выдала украинским беженцам уже более 25 тыс. виз

22,8 тыс. виз выданы тем, чьи родственники живут в Великобритании. Еще 2,7 тыс. – так называемые спонсорские визы: за украинца, который въезжает в страну, должен поручиться человек, который живет в стране, и предоставить ему место для проживания.

Всего украинцы подали 59,5 тыс. заявок на получение виз: 31,2 тыс. – по "семейной" схеме и 28,3 тыс. – по "спонсорской".

Война России против Украины. Главное (обновляется)