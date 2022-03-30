Парламент Канады призвал правительство ввести безвизовый режим с Украиной

За соответствующий отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции (CIMM) проголосовали 175 депутатов (154 – против), сообщается в Twitter официального аккаунта для регулярных обновлений о заседаниях Палаты общин 29 марта.
В отчете CIMM, опубликованном на сайте Палаты общин, осуждается "необоснованная и неспровоцированная атака на Украину, осуществленная по приказу президента России Владимира Путина, которая является явным нарушением международного права".
Комитет призвал правительство Канады "поддержать украинцев и других людей, проживающих в Украине, которые пострадали от войны" и на срочной основе обеспечить подготовку обработки их иммиграционных заявок.
Кроме того, в CIMM предложили правительству "ввести безвизовый режим для путешествий из Украины в Канаду, в частности путем быстрой выдачи электронных разрешений на въезд (eTA)".
Для поездок в Канаду украинцы должны получать визы, а для канадцев действует безвизовый режим въезда на территорию Украины (они могут находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней).
Консультации о либерализации визового режима между Украиной и Канадой стартовали в 2015 году.
В сентябре 2017 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Канада пока не готова к диалогу о безвизе с Украиной. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснял, что для начала таких переговоров Украина должна соответствовать "ряду четких показателей".
После смены власти в Украине диалог возобновился. 9 июня 2020 года тему либерализации визового режима обсуждали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канадский вице-премьер Христя Фриланд.
Президент Владимир Зеленский 15 июня в беседе с Трюдо заявил, что Украина надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для украинских граждан.
В январе 2021 года в МИД Украины сообщали, что создадут украинско-канадскую рабочую группу, которая, в частности, будет работать над вопросом либерализации визового режима между странами. Соответствующее письмо о намерениях подписали глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, тогдашний глава МВД Арсен Аваков и канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Мендичино.
Зеленский отмечал, что "этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду".