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Парламент Канады призвал правительство ввести безвизовый режим с Украиной

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Палата общин парламента Канады одобрила отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции
Палата общин парламента Канады одобрила отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции
Фото: Page Program / Programme des Pages / Facebook

Палата общин (нижняя палата парламента Канады) на фоне войны РФ против Украины, которая началась 24 февраля, призвала правительство страны ввести безвизовый режим для украинцев.

За соответствующий отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции (CIMM) проголосовали 175 депутатов (154 – против), сообщается в Twitter официального аккаунта для регулярных обновлений о заседаниях Палаты общин 29 марта.

В отчете CIMM, опубликованном на сайте Палаты общин, осуждается "необоснованная и неспровоцированная атака на Украину, осуществленная по приказу президента России Владимира Путина, которая является явным нарушением международного права".

Комитет призвал правительство Канады "поддержать украинцев и других людей, проживающих в Украине, которые пострадали от войны" и на срочной основе обеспечить подготовку обработки их иммиграционных заявок.

Кроме того, в CIMM предложили правительству "ввести безвизовый режим для путешествий из Украины в Канаду, в частности путем быстрой выдачи электронных разрешений на въезд (eTA)".

Контекст:

Для поездок в Канаду украинцы должны получать визы, а для канадцев действует безвизовый режим въезда на территорию Украины (они могут находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней).

Консультации о либерализации визового режима между Украиной и Канадой стартовали в 2015 году.

В сентябре 2017 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Канада пока не готова к диалогу о безвизе с Украиной. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснял, что для начала таких переговоров Украина должна соответствовать "ряду четких показателей".

После смены власти в Украине диалог возобновился. 9 июня 2020 года тему либерализации визового режима обсуждали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канадский вице-премьер Христя Фриланд.

Президент Владимир Зеленский 15 июня в беседе с Трюдо заявил, что Украина надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для украинских граждан.

В январе 2021 года в МИД Украины сообщали, что создадут украинско-канадскую рабочую группу, которая, в частности, будет работать над вопросом либерализации визового режима между странами. Соответствующее письмо о намерениях подписали глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, тогдашний глава МВД Арсен Аваков и канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Мендичино.

Зеленский отмечал, что "этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду".

Теги: Украина, миграция, Канада, депутаты, правительство, беженцы, безвизовый режим, призыв, путешествия, парламент, комитет, визы, украинцы, отчет, Палата общин, заседание
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