Парламент Канады призвал правительство ввести безвизовый режим с Украиной

За соответствующий отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции (CIMM) проголосовали 175 депутатов (154 – против), сообщается в Twitter официального аккаунта для регулярных обновлений о заседаниях Палаты общин 29 марта.

В отчете CIMM, опубликованном на сайте Палаты общин, осуждается "необоснованная и неспровоцированная атака на Украину, осуществленная по приказу президента России Владимира Путина, которая является явным нарушением международного права".

Комитет призвал правительство Канады "поддержать украинцев и других людей, проживающих в Украине, которые пострадали от войны" и на срочной основе обеспечить подготовку обработки их иммиграционных заявок.

Кроме того, в CIMM предложили правительству "ввести безвизовый режим для путешествий из Украины в Канаду, в частности путем быстрой выдачи электронных разрешений на въезд (eTA)".