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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк анонсировал следующий раунд переговоров с РФ. Он думает, что Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной

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Как заявил Подоляк, Украина считает, что предложенный ею договор "это возможность и российской стороне выйти с каким-то лицом" из войны
Как заявил Подоляк, Украина считает, что предложенный ею договор – "это возможность и российской стороне выйти с каким-то лицом" из войны
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк ожидает, что следующий очный раунд переговоров между двумя делегациями состоится в течение ближайших дней. Об этом он заявил 30 марта на брифинге в Украинском медиацентре, который транслировался в YouTube.

"Мы в войне находимся. У нас каждый день – это какое-то количество погибших. И какое-то количество инфраструктуры, которая обязательно будет разрушена россиянами. Потому мы хотим максимально быстро. Поэтому мы наработали другую формулу. У нас постоянно в онлайн-формате работают большие группы – юридические, военные, дипломатические, – которые обсуждают конкретные детали договора. Мы сюда, в Стамбул, приехали зафиксировать промежуточные предложения, уже наработанные, обговоренные сторонами с точки зрения ключевого документа", – сказал Подоляк. 

Он отметил, что, по мнению украинской стороны, переговорщики "практически вышли на возможность предварительных подписаний договоров с точки зрения того, что можно запустить процесс для встречи президентов".

"Поэтому мы считаем, что через два, три, четыре дня будет окончательная версия, которую подтвердят россияне со своими замечаниями, и мы можем выйти на следующий тур. Мы  понимаем, что для них тоже выход из войны должен быть каким-то адекватным. И предложенная нашей стороной, президентом [Украины Владимиром] Зеленским, формула договора о безопасности позволяет нам отойти от классического двустороннего договора о мире между Украиной и Россией, потому что мы считаем, что двусторонний договор с Россией будет такой... не очень гарантированный с точки зрения того, что РФ может всегда нарушить двусторонние договоренности. Но в многостороннем договоре, где Россия возьмет на себя обязанности в том числе перед другими странами-гарантами, – мы считаем, что это возможность и российской стороне выйти с каким-то лицом. Поэтому я думаю, что их, в принципе, устраивает договор. Потому что другой формулы быть не может", – добавил советник главы ОП. 

Подоляк отметил, что Украина в результате подписания этого договора должна получить фундаментальные, ключевые гарантии безопасности, "чтобы мы не получили еще какую-то войну". 

"Я думаю, что мы выйдем на конкретизацию этого договора за считанные дни. И он устроит, я так понимаю, все страны-гаранты. Потому что они добровольно должны взять на себя обязанности перед Украиной", – добавил он.

Контекст:

Четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны состоялся во дворце Долмабахче.

Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, соглашение, Михаил Подоляк
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