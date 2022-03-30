Подоляк анонсировал следующий раунд переговоров с РФ. Он думает, что Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной

Как заявил Подоляк, Украина считает, что предложенный ею договор – "это возможность и российской стороне выйти с каким-то лицом" из войны Фото: president.gov.ua

"Мы в войне находимся. У нас каждый день – это какое-то количество погибших. И какое-то количество инфраструктуры, которая обязательно будет разрушена россиянами. Потому мы хотим максимально быстро. Поэтому мы наработали другую формулу. У нас постоянно в онлайн-формате работают большие группы – юридические, военные, дипломатические, – которые обсуждают конкретные детали договора. Мы сюда, в Стамбул, приехали зафиксировать промежуточные предложения, уже наработанные, обговоренные сторонами с точки зрения ключевого документа", – сказал Подоляк.

Он отметил, что, по мнению украинской стороны, переговорщики "практически вышли на возможность предварительных подписаний договоров с точки зрения того, что можно запустить процесс для встречи президентов".

"Поэтому мы считаем, что через два, три, четыре дня будет окончательная версия, которую подтвердят россияне со своими замечаниями, и мы можем выйти на следующий тур. Мы понимаем, что для них тоже выход из войны должен быть каким-то адекватным. И предложенная нашей стороной, президентом [Украины Владимиром] Зеленским, формула договора о безопасности позволяет нам отойти от классического двустороннего договора о мире между Украиной и Россией, потому что мы считаем, что двусторонний договор с Россией будет такой... не очень гарантированный с точки зрения того, что РФ может всегда нарушить двусторонние договоренности. Но в многостороннем договоре, где Россия возьмет на себя обязанности в том числе перед другими странами-гарантами, – мы считаем, что это возможность и российской стороне выйти с каким-то лицом. Поэтому я думаю, что их, в принципе, устраивает договор. Потому что другой формулы быть не может", – добавил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что Украина в результате подписания этого договора должна получить фундаментальные, ключевые гарантии безопасности, "чтобы мы не получили еще какую-то войну".

"Я думаю, что мы выйдем на конкретизацию этого договора за считанные дни. И он устроит, я так понимаю, все страны-гаранты. Потому что они добровольно должны взять на себя обязанности перед Украиной", – добавил он.