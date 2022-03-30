Встреча Зеленского и Путина возможна в ближайшее время – Подоляк

"Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения предоставлены российской стороне. Они говорят, что, в принципе, можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет – это вопрос уже такой, логистический скорее. Потому что россиянам нужно посмотреть на наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них", – сказал Подоляк.
Сейчас, по его словам, постоянно в онлайн-формате ведется работа рабочих подгрупп, которые уточняют определенные позиции.
"Мы считаем, что пакет документов готов, ключевой документ – договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира, и где уже заявлены страны [гаранты безопасности Украины], с которыми [глава ОП] Андрей Ермак проводит консультации. Поэтому, наверное, мы можем выходить на понимание того, что в ближайшее время будет встреча президентов. Когда именно – сказать невозможно, потому что это уже вопрос логистический", – добавил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта после очного раунда переговоров Украины и РФ глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".