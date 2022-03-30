Встреча Зеленского и Путина возможна в ближайшее время – Подоляк

Подоляк не стал прогнозировать, когда именно возможна встреча Зеленского и Путина, так как это "вопрос логистический" Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения предоставлены российской стороне. Они говорят, что, в принципе, можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет – это вопрос уже такой, логистический скорее. Потому что россиянам нужно посмотреть на наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них", – сказал Подоляк.

Сейчас, по его словам, постоянно в онлайн-формате ведется работа рабочих подгрупп, которые уточняют определенные позиции.

"Мы считаем, что пакет документов готов, ключевой документ – договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира, и где уже заявлены страны [гаранты безопасности Украины], с которыми [глава ОП] Андрей Ермак проводит консультации. Поэтому, наверное, мы можем выходить на понимание того, что в ближайшее время будет встреча президентов. Когда именно – сказать невозможно, потому что это уже вопрос логистический", – добавил Подоляк.

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