Референдум по договору о безопасности Украины возможен только после вывода войск РФ – Подоляк

Подоляк: Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение Фото: president.gov.ua

"Договор о безопасности – для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение, идет война. Безусловно, процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию, то есть отойдут до границ, по крайней мере до позиций, как говорит президент, на 23 февраля 2022 года", – заявил Подоляк.

Он отметил, что договор о безопасности Украины будет открытым.

"Мы хотим положить в основу страны Совбеза [ООН] плюс Турция, Германия, Польша... Но он будет открытым, и любая страна сможет присоединиться к нему", – добавил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)