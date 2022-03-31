Россия подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Верещук сообщила, что в Мариуполь будут отправлены 45 автобусов. Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Сегодня ночью мы получили уведомление от Международного комитета Красного Креста о подтверждении Россией готовности открыть гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск", – говорится в сообщении.

Верещук отметила, что в Мариуполь будут отправлены 45 автобусов.

Кроме того, согласованы гумкоридоры для доставки помощи и эвакуации людей из Мелитополя и для проезда колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарной колонне из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном автотранспорте, сообщила Верещук.

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